Контрнаступ ЗСУ – військовий експерт пояснив, як погода вплине на вибір напрямку

Погода в осінньо-зимовий період однозначно вплине на перебіг бойових дій, російські загарбники будуть максимально ослаблені.

Про це 24 каналу розказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Зараз, наприклад, погода дощова – дороги розвезло, а ґрунт промок на декілька десятків сантиметрів. За таких умов і колісна, і гусенична техніка сідає, і ніякого фронтального руху бути не може.

За словами Світана, у таку погоду залишається єдиний варіант – це заходити у так звані агломерації, де болота та розмитого ґрунту не так багато. На Донеччині є 2 потужні агломерації – це Донецьк – Макіївка – Ясинувата та Горлівка – Єнакієве. Тобто в принципі українські війська у цей дощовий період можуть виконувати наступальні дії у цих двох районах.

Проте, зміна дощової погоди на морозну, – дає значно більше можливостей ЗСУ, у цей період рух може бути набагато успішнішим.

Як зауважив військовий експерт, пішла "зеленка", тобто немає листя, видимість збільшилася в кілька разів, а разом із нею і контрастність на тепло – холод – наші інфрачервоні засоби спостереження чудово бачать розташування ворога. Таким чином окупантів можна спочатку випалювати далекобійною артилерією, а вже потім розпочинати рух.

Світан також наголосив, що кілька десятків сантиметрів промерзлого ґрунту витримують і колісну, і легку гусеничну техніку – 40-тонні Т-72 добре почуваються на промерзлому ґрунті. І це ті танки, які можуть виконувати наступальні рухи і наступальні дії і в районі Донбасу.

Він додав, що на Донбасі працювати взимку тією технікою, яка зараз є у ЗСУ, досить непогано. Особливо після останніх "ленд-лізів", які нам передала російська армія – Ізюмського, Лиманського та Правобережного Херсонського.

За словами експерта, такі погодні умови були б сприятливими і для Півдня нашої країни, але питання з цим регіоном, ймовірно, буде розв'язане ще до настання морозів. Там є два цікаві оперативно-тактичні ходи, які приведуть до того, що Південь, скоріш за все, буде звільнений до Нового року.

Контрнаступ ЗСУ

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