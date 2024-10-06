Контрнаступ ЗСУ: військовий експерт розповів про можливий початок і сценарії

Якщо Україна отримає достатньо західної техніки і дозвіл на глибокі удари по РФ, то зможе провести новий контрнаступ 2025-го. Він може мати два сценарії.

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі Radio NV.

З його слів, можливість контрнаступу з’явиться за наявності достатньої кількості озброєння. Якщо ж цього не станеться, то все зведеться до позиційної війни із загрозою її заморожування в певний період часу.

Мусієнко сподівається, що українське командування не повторить помилки 20230-го, коли ЗСУ атакували одразу на кількох ділянках та використали усі наявні резерви. Аналітик називає такий сценарій "або пан, або пропав".

Другий сценарій контрнаступу - це спроба покращити тактичне положення українських військ.

"Він закінчиться просуванням наших військ на кілька кілометрів вглиб ворожої території на кількох напрямках. Можемо просунутися в глибину на десятки кілометрів і звільнити території, але при цьому ризики так само дуже великі: а що якщо не вдасться?", - наголосив Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, військовий Юрій Федоренко розповів, чи готується РФ до нового наступу на Харків. З його слів, українські військові готуються до загострення на цій ділянці фронту вже найближчим часом.

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