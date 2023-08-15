Контрнаступ ЗСУ: воїни досягли успіхів на двох напрямках та закріплюються на рубежах

Збройні сили України просуваються на напрямку Урожайного на південному фронті.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

За його словами, Сили оборони продовжують наступ, зокрема, на Мелітопольському та Бердянському напрямках.



"У напрямку Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — сказав речник.

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Українські війська також продовжують стримувати наступ росіян на Куп’янському та Лиманському напрямках.

"Тривають важкі бої, сказав речник. Загалом, протягом доби відбулось 15 бойових зіткнень", - додали у Генштабі.

Зазначимо, що загальні бойові втрати армії Росії у війні проти Україні сягають близько 254 920 тис. солдат станом на 15 серпня. За добу було знищено 540 окупантів.

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