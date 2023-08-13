Контрнаступ ЗСУ: воїни зупинили прорив РФ та досягли успіхів на двох основних напрямках - NYT

ЗСУ досягли успіхів на двох основних напрямках. Українські війська просунулися на 16-19 км на півдні в бік тимчасово окупованих Бердянська та Мелітополя. Таким чином Сили оборони України намагаються перерізати шляхи постачання ЗС РФ.

Про це пише видання The New York Times, аналізуючи дані повідомлень західних військових аналітиків.

На думку військових аналітиків, хоча площа відвойованих ЗСУ територій не така й велика, все ж просування української армії змушує Росію перекидати сюди додаткові війська з інших ділянок фронту.

Зокрема, аналітики з американського Інституту вивчення війни вважають, що успіхи ЗСУ на фронті є тактично значущими і це просування вперед ще більше послабить російські оборонні рубежі. Таким чином з'являється можливість для того, щоб Сили оборони України здійснили прорив, який може стати потенційно вирішальним.

Як зазначає видання, ЗСУ наразі просуваються за двома основними напрямками — через село Старомайорське на південь у бік Бердянська і на захід у бік Мелітополя. Останнє місто є життєво важливим логістичним хабом для російських військ. Сили оборони України хочуть вийти до Азовського моря і вбити клин у так званий сухопутний коридор між Росією і Кримом і таким чином можна буде порушити шляхи постачання ЗС РФ.

Видання, з посиланням на аналітиків, пише, що у напрямку наступу в бік Бердянська, українській армії вдалося закріпити свої позиції навколо села Старомайорське, і схоже, що ЗСУ просуваються до села Урожайне, яке є важливим опорним пунктом росіян.

"Якщо Силам оборони України вдасться прорватися через Урожайне або ж обійти його, то українські війська опиняться в межах приблизно 80 км від Бердянська та Маріуполя. З кожним відвойованим кілометром окупованої росіянами території, ЗСУ чинять дедалі більший тиск на російські лінії постачання. Також, за даними військових аналітиків, українські війська ведуть важкі бої в напрямку Мелітополя і мають успіхи в районі села Работине", - зазначає видання.

Раніше військовий аналітик BILD Юліан Репке зауважив, що прориви через величезні мінні поля та перевага росіян у повітрі вкрай ускладнюють завдання. Відтак український контрнаступ просувається, але дуже повільно. Крім того, США не передають F-16, а Німеччина – далекобійні ракети Taurus.

Як повідомлялося у звіті ISW, українські військові тактично просуваються на Запоріжжі в умовах продовження контрнаступальних операцій щонайменше на трьох ділянках фронту.

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