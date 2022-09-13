Контрнаступ ЗСУ зупиняється: військовий експерт спрогнозував, як далі розвиватимуться події на фронті

Водночас українська армія продовжує контрнаступ на Херсонському напрямку.

Про це розповів військовий експерт на своєму Ютуб-каналі.

"Зараз ми переходимо до більш стабільної ситуації на фронтах. Контрнаступ потрохи зупиняється. Ми формуємо лінію оборони. Ми закріплюємося на тих позиціях, яких ми досягли. Продовжуємо проводити заходи контранаступу на Херсонському напрямку. Можливості появи третього напрямку на сьогодні дуже важко прогнозувати, бо не знаємо, наскільки ми маємо можливостей. Поки ситуація на фронтах залишається така, що противник продовжує сконцентровувати свої сили на встановленні контролю над Донецькою областю. Ціль - зберегти тимчасово захоплені території і зрив наступу українських військ на Херсонському на Харківському напрямках. Також ворог веде повітряну розвідку. Залишається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує завдавати ударів по мирних жителях та об’єктах цивільної інфраструктури", - зауважив Жданов.

Експер зауважив, як тільки буде сформована "чергова хвиля резерву ЗСУ, яка буде здатна провести аналогічну операцію, тоді наше командування вирішить, де і на якому напрямку наступати".

Нагадаємо, що українські спецпризначенці з ПТРК філігранним пострілом знищили ворожу БМП.

Контрнаступ ЗСУ потрапив на перші шпальти міжнародної преси – огляд ТСН

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