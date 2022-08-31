Контрнаступу на півдні не було: Жданов розповів, яку насправді спецоперацію провели ЗСУ

Військовий ескперт Олег Жданов заявив, що українського контрнаступу на південному фронті ще не було.

На його переконанння, Збройні сили України на півдні провели розвідку боєм, використовуючи артилерію та авіацію.

Про це військовий експерт повідомив в ефірі телеканалу Freedom.

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"На півдні те, що говорив Генштаб - контрнаступу не було. Я би сказав, що це була розвідка боєм або проба "пера" Генерального штабу. Ми планомірно виносимо це угруповання за допомогою нашої артилерії, авівації. Максимально стараємося знизити її боєздатність. Там, де ми пробували здійснити штурмові дії лінії оборони противника, десь вона "посипалася", десь вони вистояли. Де вона "посипалася", там ми покращили своє тактичне положення", - вважає він.

Жданов попередив, що після прориву лінії оборони бої на Херсонщині стануть більш посиленими та кривавішими, оскільки РФ вимагає від своїх військових повернути втрачені позиції.

"Далі бої продовжуються. Зараз будуть бої більш позиційні, посилені, бо російське командування буде зараз намагатися повернути свої втрачені позиції. Тому вони почнуть штурмувати наші позиції. На сьогодні головна робота є артилерії та авіації.Там (на Херсонщині - ред.) зараз будуть жорсткі бої, навіть сильніші, аніж на Донецькому напрямку", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше в оперативному командуванні "Південь" назвали інформацію щодо звільнення Херсонщини дуже передчасною. Водночас не заперечили, що українські сили почали наступальні дії на багатьох південних напрямках.

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