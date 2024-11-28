Контроль правого берега Осколу може дати росіянам шанс оточити Куп'янськ – депутат

Якщо російські війська закріпляться на правому березі Осколу в Харківській області, у них відкриється можливість оточити Куп’янськ.

Про це заявив депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик під час виступу на “Еспресо”, підкресливши, що обстановка в регіоні залишається напруженою.

"У нас на Куп’янську лінія фронту змінюється, на жаль, не в наш бік. У нас є прориви на правий берег річки Оскіл, в районі дворічної. Два таких моменти, хто там місцевий, то знає, там найменше русло річки, практично там мілина, тому вони змогли переправитися, закріпитися. І зараз вони вже мають плацдарм на правому березі, що є негативно для наших військ для логістики. Взагалі для ситуації на Куп’янщині, тому що якщо вони закріпляться, то матимуть можливість брати Куп’янськ в кільце, перекривати логістичні шляхи", – сказав він.

Він також зазначив, що за останній час це найсуттєвіше просування ворога в Харківській області.

Також читайте В ЗСУ розповіли про нову тактику російської армії на фронті

"Як ми бачимо, це вони роблять на Донбасі і в Луганській області, як вони це робили. Просто перекривають життєдіяльність і таким чином заходять з двох сторін, беруть в кільце. Тому є продвиження і там в інших містах, тому ситуація вкрай негативна, тому що це, мабуть, за останні періоди найбільші втрати у нас і найбільші продвиження по Харківській області, які ми маємо. На Липцях у нас стабільна ситуація, на Вовчанському напрямку теж стабільна ситуація більш-менш. Там наші Сили оборони не дають можливості ні дислокації їм, ні пересування, ніяких просувань", – розповів Олександр Скорик.

Нагадаємо, що кілька днів тому росіяни намагалися прорвати оборону на півдні Запорізької області. Навколо Запоріжжя будують фортифікації, у владі кажуть про "розхитування" ситуації, а експерти попереджають про серйозну спробу організувати наступ оперативного масштабу на цьому напрямку.