Контроль за дотриманням перемир’я: Сибіга розповів, як це може відбуватися

Зокрема, Україна може задіяти безпілотні технології для цього моніторингу.

Україна визначальна щодо контролю і моніторингу за дотримуванням потенційного перемир'я з Росією, але цей контроль має відбуватися з міжнародною компонентою.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів у інтерв’ю "РБК-Україна".

Очільник МЗС зауважив, що гіркий досвід "мінського процесу" і встановлених тоді щонайменше 25 перемир’їв показує, що контроль за їхнім дотриманням – це справді виклик. З боку Росії слід негайно очікувати провокацій, тому Україні потрібно мати дієвий механізм об'єктивного контролю.

Сибіга описав, який вигляд може мати такий механізм.

"Напевно, він має бути також з міжнародною компонентою. Тут питання, хто може здійснювати такий моніторинг, тому що безумовно є національна складова, це без нас не може бути, бо це відбувається на нашій території. Тому Україна тут визначальна стосовно контролю і моніторингу за дотримуванням перемир'я", – розповів міністр.

Він нагадав свою заяву про те, що Україна вже розпочала формування національної команди, яка вироблятиме модальності, алгоритми забезпечення контролю за дотриманням перемир’я.

"Тут напевно слід мати на увазі і технічні наші спроможності, які ми наростили протягом останніх років, я маю на увазі можливості задіяння безпілотних технологій для цього моніторингу. Але безумовно міжнародна складова повинна бути для об'єктивності фіксації можливих порушень, провокацій з російської сторони", – акцентував Сибіга.

Він вказав, що зазвичай такі механізми контролю за дотриманням перемир’я працюють під парасольками ООН, ОБСЄ чи різних інших міжнародних інституцій.

"Водночас, враховуючи наш негативний досвід 2014-2022 років, треба ретельно обговорювати можливість та доцільність реалізації такого міжнародного компоненту як елементу можливого моніторингу тимчасового перемир’я", – зауважив очільник МЗС.

До слова, Сибіга також заявив, що тимчасове перемир'я в Україні не означає замороження конфлікту.