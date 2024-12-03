Контроль за кількістю військовими силами РФ: в ЦПД назвали ключовий крок в майбутньому

Зокрема, йдеться і про експортний контроль.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко наголосив на необхідності ретельного контролю за військовими силами РФ, її озброєнням та діяльністю військово-промислового комплексу.

Про це він розповів в Telegram.

"Потрібно чітко розуміти, що контроль за кількістю військ рф, а також кількістю озброєнь і роботою російського ВПК + експортний контроль для недопущення поставок зброї з кндр чи Ірану — це ключовий і необхідний крок в майбутньому", - йдеться в повідомленні.

За його словами, для цього можуть бути застосовані різні інструменти, зокрема економічні.

"росія ніколи не має отримати вигідну для себе паузу, яку вона намагатиметься отримати", - додав Коваленко.

Нагадаємо, в ЦПД зробили невтішний прогноз на зиму.

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