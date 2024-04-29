Контроль ЗСУ над островом Нестрига: в Силах оборони вказали, чому це важливо

Як вказав Плетенчук, цю локацію було звільнено від можливої присутності ворога на ній.

Повернення під контроль ЗСУ острова Нестрига на Херсонщині суттєво підвищить якість українських контроверсійних заходів.

Про це речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук повідомив у ефірі "Громадського радіо".

Коментуючи значення того, що ЗСУ взяли під контроль острів Нестрига, Плетенчук зауважив, що йдеться "не про стратегію, а про порційні бої, це більше тактичне значення".

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"Локації, які не дозволяють ворогу наближатися до наших позицій, вони мають значення. Враховуючи, що ворог зазвичай використовує подібні локації (там насправді багато таких островів на річці Дніпро), тому це у першу чергу важливо для якості контрдиверсійних заходів. Цю локацію було звільнено від можливої присутності ворога на ній", — пояснив речник Сил оборони півдня.

Він також вказав, що Нестрига — останній у групі невеличких островів, за яким далі розташоване гирло річки.

"Фактично це наш берег… Насправді такі острови здебільшого болотисті, на мапі його доведеться шукати довго, але він більший, ніж ті населені пункти, навпроти яких він розташований… Певний час він вважався сірою зоною", — повідомив Плетенчук.

Нагадаємо, 28 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони встановили контроль над островом Нестрига, розташованим у дельті Дніпра на території Білозерського району Херсонщини.

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