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Контрозвідники з дронів знищили нову порцію техніки РФ та окупантів – потужне відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Контрозвідники з дронів знищили нову порцію техніки РФ та окупантів – потужне відео

Контрозвідники з дронів знищили нову порцію техніки РФ та окупантів / Фото: скриншот

Українські військові продовжують нищити ворога на території України.

Контрозвідники СБУ ЗСУ зменшили кількість ворожої техніки та окупантів в Україні. Зокрема, було знищено два танки, ЗРК, БМП, склад боєприпасів та інше.  

Так, військові "розібрали" дронами-камікадзе нову порцію російської техніки та піхоту  

"Наші специ продовжують зменшувати ворожі сили і пліч-о-пліч із бойовими побратимами з ЗСУ звільняють українську землю у контрнаступі", - йдеться у повідомленні СБУ.

Цього разу окупанти за декілька днів "недорахувались":

  • два танка;
  • ЗРК "Оса";
  • БМП;
  • МТЛБ;
  • одна одиниця інженерної техніки;
  • сім одиниць автотехніки;
  • складу боєприпасів;
  • комплексу відеоспостереження "Муром";
  • розрахунку ударних FPV-дронів і БпЛА з системою скиду засобів ураження;
  • взводного опорного пункту, вогневих позицій та укриття з 20 росіянами.

Дрони-камікадзе "мінусували" нову порцію техніки та піхоту РФ

Дрони-камікадзе "мінусували" нову порцію техніки та піхоту РФ

Нагадаємо, Олександр Сирський показав, як українські воїни нищать ворога (відео).

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Дата публікації
Перегляди
1065
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