Контрозвідники з дронів знищили нову порцію техніки РФ та окупантів – потужне відео

Українські військові продовжують нищити ворога на території України.
Контрозвідники СБУ ЗСУ зменшили кількість ворожої техніки та окупантів в Україні. Зокрема, було знищено два танки, ЗРК, БМП, склад боєприпасів та інше.
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"Наші специ продовжують зменшувати ворожі сили і пліч-о-пліч із бойовими побратимами з ЗСУ звільняють українську землю у контрнаступі", - йдеться у повідомленні СБУ.
Цього разу окупанти за декілька днів "недорахувались":
- два танка;
- ЗРК "Оса";
- БМП;
- МТЛБ;
- одна одиниця інженерної техніки;
- сім одиниць автотехніки;
- складу боєприпасів;
- комплексу відеоспостереження "Муром";
- розрахунку ударних FPV-дронів і БпЛА з системою скиду засобів ураження;
- взводного опорного пункту, вогневих позицій та укриття з 20 росіянами.
Нагадаємо, Олександр Сирський показав, як українські воїни нищать ворога (відео).
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