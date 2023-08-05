Контрозвідники з дронів знищили нову порцію техніки РФ та окупантів – потужне відео

Контрозвідники СБУ ЗСУ зменшили кількість ворожої техніки та окупантів в Україні. Зокрема, було знищено два танки, ЗРК, БМП, склад боєприпасів та інше.

Так, військові "розібрали" дронами-камікадзе нову порцію російської техніки та піхоту

"Наші специ продовжують зменшувати ворожі сили і пліч-о-пліч із бойовими побратимами з ЗСУ звільняють українську землю у контрнаступі", - йдеться у повідомленні СБУ.

Цього разу окупанти за декілька днів "недорахувались":

два танка;

ЗРК "Оса";

БМП;

МТЛБ;

одна одиниця інженерної техніки;

сім одиниць автотехніки;

складу боєприпасів;

комплексу відеоспостереження "Муром";

розрахунку ударних FPV-дронів і БпЛА з системою скиду засобів ураження;

взводного опорного пункту, вогневих позицій та укриття з 20 росіянами.

Дрони-камікадзе "мінусували" нову порцію техніки та піхоту РФ

Нагадаємо, Олександр Сирський показав, як українські воїни нищать ворога (відео).

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