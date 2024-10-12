Контррозвідка виявила "крота" у Нацгвардії, який "зливав" інформацію ворогу

Це не перший випадок виявлення "кротів" у ЗСУ та інших військових підрозділах.

Контррозвідка викрила військовослужбовця, який не санкціоновано передавав дані про місцезнаходження військових.

Про це повідомило ОК "Північ".

Слідчі ДБР разом із контррозвідкою встановили особу військовослужбовця Національної гвардії, який проходив службу в одній із військових частин, дислокованих на території Сумської області. За даними оперативного командування "Північ", цей військовослужбовець, користуючись своїм службовим становищем і маючи прямий умисел, передавав цивільним особам інформацію з обмеженим доступом. Зокрема, йшлося про розташування військових формувань у Сумській області та про переміщення повітряних суден Збройних сил України.

В результаті проведення досудового розслідування, військовослужбовцю було оголошено підозру у скоєнні кримінального правопорушення за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України.

В ОК "Північ" повідомили, що це не перший випадок, коли спецслужби викривають "кротів" у лавах Збройних сил України та суміжних військових підрозділах.

Нагадаємо, СБУ затримала колаборанта з Херсона на Київщині. Він намагався вступити до Десантно-штурмових військ ЗСУ для збору розвідданих на користь агресора.

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