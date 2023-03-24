Контррозвідники СБУ філігранно знищили десятки одиниць російської техніки (відео)

Українські контррозвідники СБУ з початку року знищили ударними дронами десятки одиниць російської військової техніки.
Контррозвідники СБУ за три місяці цього року філігранно знищили ударними дронами десятки одиниць техніки окупантів.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Як зазначається, спецпризначенці знищили ударними дронами п’ять танків, чотири великокаліберні гармати “Гіацинт”, три БМП та два броньованих авто, чотири вантажівки, 14 плавзасобів, два склади з боєприпасами, а також вогневі точки з мінометного розрахунку.
“Крім того, у співпраці з бойовими побратимами-артилеристами Сил оборони України було скореговано вогонь і знищено ще 50 одиниць озброєння”, - розповіли в СБУ.
Серед іншого, українські військові знищили:
- 14 танків.
- 10 САУ.
- Дві самохідні міномети “Тюльпан” калібром 240 мм.
- Чотири гармати.
- 12 БМП та інших броньованих машин.
- 14 вантажівок.
- Два пункти управління БпЛА “Орлан-10”.
- Станцію РЕБ “Р-934БМВ”.
Понтонну переправу, вежу з розвідувальним обладнанням. І на додачу – влаштували феєрверки на 12 складах з боєкомплектом.
Наглядно побачити роботу ударних дронів можна на відео. Але зазначимо, на ролику - результати роботи підрозділу лише за останні декілька днів.
Нагадаємо, що суд арештував приховані активи Оксани Марченко на понад 440 млн грн. Рсуду стосується 6,8% акцій ПАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М. Кузьміна" в Запоріжжі, якими Марченко володіє через три офшорні компанії.
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