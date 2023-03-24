Контррозвідники СБУ філігранно знищили десятки одиниць російської техніки (відео)

Українські контррозвідники СБУ з початку року знищили ударними дронами десятки одиниць російської військової техніки.

Контррозвідники СБУ за три місяці цього року філігранно знищили ударними дронами десятки одиниць техніки окупантів.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, спецпризначенці знищили ударними дронами п’ять танків, чотири великокаліберні гармати “Гіацинт”, три БМП та два броньованих авто, чотири вантажівки, 14 плавзасобів, два склади з боєприпасами, а також вогневі точки з мінометного розрахунку.

“Крім того, у співпраці з бойовими побратимами-артилеристами Сил оборони України було скореговано вогонь і знищено ще 50 одиниць озброєння”, - розповіли в СБУ.

Серед іншого, українські військові знищили:

14 танків.

10 САУ.

Дві самохідні міномети “Тюльпан” калібром 240 мм.

Чотири гармати.

12 БМП та інших броньованих машин.

14 вантажівок.

Два пункти управління БпЛА “Орлан-10”.

Станцію РЕБ “Р-934БМВ”.

Понтонну переправу, вежу з розвідувальним обладнанням. І на додачу – влаштували феєрверки на 12 складах з боєкомплектом.

Наглядно побачити роботу ударних дронів можна на відео. Але зазначимо, на ролику - результати роботи підрозділу лише за останні декілька днів.

Нагадаємо, що суд арештував приховані активи Оксани Марченко на понад 440 млн грн. Рсуду стосується 6,8% акцій ПАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М. Кузьміна" в Запоріжжі, якими Марченко володіє через три офшорні компанії.

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