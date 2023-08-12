Контррозвідники СБУ влаштували судний день російському БМПТ "Термінатор-2" і танку Т-80: відео

Російські агрегати згоріли лише від кількох влучань українських дронів-камікадзе.

Військові контррозвідники СБУ знищили російський БМПТ "Термінатор-2", а потім ще й танк Т-80, який приїхав його рятувати.

Відповідне відео 12 серпня показала Служба безпеки України.

"Військові контррозвідники СБУ влаштували судний день російському "аналоговнєту БМПТ "Термінатор-2", - розповіли в СБУ.

Там зазначили, що згорів цей рідкісний екземпляр ворожої "оборонки" лише від декількох влучань дронів-камікадзе.

"Підбитого "Термінатора" намагалися витягти за допомогою танка Т-80, але… його також вразили специ СБУ!" - розповіли в СБУ.

Контррозвідники СБУ спалили російський БМПТ "Термінатор-2" та ще й танк Т-80: відео

Нагадаємо, на Луганщині українські захисники знищили російську БМП-1 разом з екіпажем та 8 особами десанту. Відповідне відео можна побачити у статті.

Читайте також: