Контррозвідники СБУ влаштували судний день російському БМПТ "Термінатор-2" і танку Т-80: відео

Російські агрегати згоріли лише від кількох влучань українських дронів-камікадзе.
Військові контррозвідники СБУ знищили російський БМПТ "Термінатор-2", а потім ще й танк Т-80, який приїхав його рятувати.
Відповідне відео 12 серпня показала Служба безпеки України.
"Військові контррозвідники СБУ влаштували судний день російському "аналоговнєту БМПТ "Термінатор-2", - розповіли в СБУ.
Там зазначили, що згорів цей рідкісний екземпляр ворожої "оборонки" лише від декількох влучань дронів-камікадзе.
"Підбитого "Термінатора" намагалися витягти за допомогою танка Т-80, але… його також вразили специ СБУ!" - розповіли в СБУ.
Нагадаємо, на Луганщині українські захисники знищили російську БМП-1 разом з екіпажем та 8 особами десанту. Відповідне відео можна побачити у статті.
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