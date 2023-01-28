Контррозвідники СБУ з дрона ліквідували групу окупантів: у Мережі з'явилося відео

Військові контррозвідники Служби безпеки України знищили чотирьох росіян та поранили щонайменше трьох російських загарбників з допомогою ударних дронів.
Військові контррозвідники СБУ за допомогою дрона атакували позицію ворога на сході і знищили групу росіян.
Відео вдалої роботи захисників оприлюднила СБУ в Facebook.
За попередніми даними, контррозвідники знищили чотирьох окупантів. Ще щонайменше троє — отримали поранення.
Крім цього, контррозвідники СБУ допомогли врятувати пораненого українського бійця.
"Під час бою наші співробітники допомогли евакуювати пораненого українського воїна", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше контррозвідка СБУ знищила ударними дронами ще три російські танки Т-72. Спецслужба також перехопила розмову вцілілого після попередніх ударів окупанта, який поскаржився мамі на те, що сталося.
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