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Контррозвідники СБУ з дрона ліквідували групу окупантів: у Мережі з'явилося відео

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Перегляди
1572
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Контррозвідники СБУ з дрона ліквідували групу окупантів: у Мережі з'явилося відео

Фото: Associated Press

Військові контррозвідники Служби безпеки України знищили чотирьох росіян та поранили щонайменше трьох російських загарбників з допомогою ударних дронів.

Військові контррозвідники СБУ за допомогою дрона атакували позицію ворога на сході і знищили групу росіян.

Відео вдалої роботи захисників оприлюднила СБУ в Facebook.

За попередніми даними, контррозвідники знищили чотирьох окупантів. Ще щонайменше троє — отримали поранення.

Крім цього, контррозвідники СБУ допомогли врятувати пораненого українського бійця.

"Під час бою наші співробітники допомогли евакуювати пораненого українського воїна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше контррозвідка СБУ знищила ударними дронами ще три російські танки Т-72. Спецслужба також перехопила розмову вцілілого після попередніх ударів окупанта, який поскаржився мамі на те, що сталося.

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Дата публікації
Перегляди
1572
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