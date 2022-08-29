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Контрснайперська боротьба в Україні: окупанти скаржаться, що ЗСУ їх атакують за допомогою праски

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Контрснайперська боротьба в Україні: окупанти скаржаться, що ЗСУ їх атакують за допомогою праски

45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

Російські окупанти скаржаться на винахідливість ЗСУ.

За їхніми словами, їх вираховують за допомогою розігрітої праски.

Про це в Мережі пишуть самі росіяни.

"Повернувся сусід з України. Без руки. Працював снайпером. Розповів, що українці нагрівають праски, і їх видно в тепловізорі.  Він стрельнув по прасці. Його позицію вирахували і кинули туди гранату. В результаті він позбувся правої руки. Тепер хоче виплати", - написав корстувач під логіном ZOV ZEKA.

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Нагадаємо, що раніше СБУ звинуватили у тому, що її співробітники загіпнотизували пенсіонерку і та спалила авто заступника начальника Генштабу ЗС РФ.

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