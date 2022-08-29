Контрснайперська боротьба в Україні: окупанти скаржаться, що ЗСУ їх атакують за допомогою праски

За їхніми словами, їх вираховують за допомогою розігрітої праски.

Про це в Мережі пишуть самі росіяни.

"Повернувся сусід з України. Без руки. Працював снайпером. Розповів, що українці нагрівають праски, і їх видно в тепловізорі. Він стрельнув по прасці. Його позицію вирахували і кинули туди гранату. В результаті він позбувся правої руки. Тепер хоче виплати", - написав корстувач під логіном ZOV ZEKA.

Нагадаємо, що раніше СБУ звинуватили у тому, що її співробітники загіпнотизували пенсіонерку і та спалила авто заступника начальника Генштабу ЗС РФ.

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