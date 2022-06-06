"Контрстрайк" у реальності: комбат розповів про запеклі вуличні бої у Сєвєродонецьку

У Сєвєродонецьку на Луганщині тривають запеклі вуличні бої, українські захисники б'ються за кожну вулицю і будинок.

Командир батальйону "Свобода", капітан Нацгвардії Петро Кузик розповів про перебіг боїв у Сєвєродонецьку Луганської області.

Про це інформує "Радіо Свобода".

За словами комбата, ситуація у місті вкрай складна, там тривають запеклі вуличні бої. Росіяни мають перевагу в ствольній артилерії, кількості танків, і, можливо, у кількості людей.

"Постійно атакують, обстрілюють, знищують будинки, наші укріплення. Нам доводиться постійно маневрувати", – зазначає Кузик.

Командир батальйону порівняв бої у Сєвєродонецьку з популярною комп'ютерною грою "Контрстрайк". Кузик розповідає, що командування росіян знову і знову кидає в атаку "на м'ясо" піхоту.

Були спроби контратакувати десь вдало, десь не дуже. З їхнього боку теж постійно тиснуть. Деякі підрозділи змушені були на квартал відійти, деякі підрозділи втримали позиції, зокрема і наш. Але це все в дуже важких умовах, дуже страшно, але нагадує "Контрстрайк". Стратегічно з нашого боку ми чекаємо на підсилення, особливо закрити проблему в артилерії. З їхнього боку якісь незрозумілі штурми, як ми називаємо, "м’яса" піхоти. Постійно ми їх знищуємо, вони нові і нові резерви кидають вже. За нашими даними, підтягнули ще резерви", – говорить військовий.

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Комбат запевняє, що захисники Сєвєродонецька б'ються за кожну вулицю і будинок. Динаміка боїв дуже велика, а ситуація змінюється у день по декілька разів.

"Буквально б’ємось за кожен будинок, за кожну вулицю. Інколи в якийсь день ми можемо на квартал просунутись, в якийсь день нас можуть відкинути на квартал. Якщо наша сторона зацікавлена його утримати, то, окрім розраховувати на стійкість піхоти, треба ще сюди достатньо сил і засобів – танки, артилерія", – підсумував він.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ситуація у Сєвєродонецьку знову трохи погіршилася.

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