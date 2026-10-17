Контрудар ЗСУ на Запоріжжі та прориви РФ під Куп’янськом: що відбувається на фронті

ЗСУ просунулися на заході Запоріжжя / © Associated Press

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Станом на 16 жовтня бойові дії в Україні тривали на Сумщині, Харківщині, Донеччині та Запоріжжі. На частині напрямків російські війська продовжували атаки й намагалися проникати до українських позицій, проте підтверджених територіальних здобутків не мали. Українські захисники, своєю чергою, контратакували на окремих ділянках і нещодавно просунулися на заході Запорізької області.

Про ситуацію на різних ділянках фронту йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Сумщина та Харківщина: російські війська не мають підтверджених просувань

На півночі Сумської області російські війська 15 і 16 жовтня продовжували наступальні дії, однак підтверджених просувань не зафіксували.

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Аналогічна ситуація була на півночі Харківщини. Росіяни атакували, але не змогли підтверджено просунутися вперед. Українські військові натомість провели контратаки поблизу Стариці, на північний схід від Харкова.

Російське Міноборони заявляло про захоплення Миколаївки та Варварівки на північ від Великого Бурлука, а також стверджувало, що українські сили в цьому районі опинилися в оточенні. Водночас ISW не виявив доказів цього і не підтвердив заяви про зміну контролю над територією.

Куп’янський напрямок: російські групи проникають у місто

У Куп’янську російські війська продовжували спроби прорвати оборону невеликими групами. Геолоковані кадри від 15 жовтня показують, як українські військові завдають ударів по російських бійцях у північно-західній та західній частинах міста після таких спроб прориву.

Один із російських воєнних блогерів заявляв про просування окупантів на південно-західних околицях Куп’янська. Водночас на південний схід від Борової російські війська продовжували наступальні дії, але підтвердженого просування на цій ділянці ISW також не зафіксував.

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Лиманський і Слов’янський напрямки: українські сили утримують позиції

На Лиманському напрямку російські військові намагалися прорвати оборону на південний схід від Лимана. Геолоковані кадри від 15 жовтня показують, як українські захисники знищують російських окупантів у центральній частині Ямполя після спроби прориву до населеного пункту.

На схід від Слов’янська українські сили утримували позиції або просунулися вперед. На оприлюднених кадрах російські військові завдають ударів по українських позиціях на захід від Каленики. Цей район важливий тим, що раніше російські джерела заявляли про присутність там своїх підрозділів.

Костянтинівка та Покровський напрямок: інтенсивні бої

На Костянтинівському напрямку російський воєнний блогер заявив, що окупанти повністю контролюють місто. Однак ISW не знайшов підтверджень окупації міста. За оцінкою аналітиків, російські сили проникли в частини південної та центральної Костянтинівки, але не закріпили позиції на значних ділянках міста. Даних про присутність російських військових у північній частині Костянтинівки немає.

Висока інтенсивність боїв зберігалася на Покровському напрямку, зокрема в районі Добропілля. У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 08:00 16 жовтня повідомлялося про 60 російських атак за попередню добу.

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Російські воєнні блогери по-різному описували ситуацію біля Золотого Колодязя на північний схід від Добропілля: один заявив про просування окупантів на схід від населеного пункту, інший — про українську контратаку поблизу нього. ISW не виявив підтверджень просування російських військ на північ від Добропілля або захоплення самого населеного пункту, окрім окремих спроб прориву оборони.

Дніпропетровщина: без підтверджених успіхів РФ

На Новопавлівському напрямку 16 жовтня наземної активності не зафіксували — про бойові дії на цій ділянці не повідомляли ані російські, ані українські джерела.

В Олександрівському напрямку російський воєнний блогер напередодні заявляв про продовження наступальних дій. За його словами, українські сили контратакували на південний схід від Олександрівки. Водночас ISW не знайшов доказів просування російських військ на цьому напрямку.

Запорізька область: українські сили просунулися на заході

На Гуляйпільському напрямку російські війська продовжували наступальні дії 15 і 16 жовтня, але підтверджених просувань не мали.

Водночас на заході Запорізької області українські сили нещодавно просунулися вперед. На це, за оцінкою ISW, вказують геолоковані кадри російських ударів по українській позиції в південній частині Степногірська.

У районі Оріхова російські військові заявляли про захоплення Новоандріївки та ведення боїв у самому Оріхові. Однак 17-й армійський корпус ЗСУ 15 жовтня повідомив, що Новоандріївка залишається під контролем українських сил.

Херсонський напрямок: російські спроби переправи через Дніпро

У дельті Дніпра російські війська продовжували спроби атакувати острови. За повідомленням представника української морської піхоти від 16 жовтня, Сили оборони зірвали спробу росіян висадитися на одному з островів на двох човнах.

Ще одна спроба переправи відбулася поблизу Придніпровського на схід від Херсона. Російські військові намагалися перетнути Дніпро на надувному човні та закріпитися на правому березі річки, однак ця спроба також завершилася невдачею.

Операція «Вівальді» — контратаки ЗСУ біля Лимана

Українська операція «Вівальді» на сході Донеччини розпочалася ще в травні. Під час наступу Сили оборони використовували великі безпілотники та дистанційно керовані наземні комплекси, які допомагали атакувати російські позиції. На початку жовтня стали відомі подробиці операції «Вівальді» під Лиманом, зокрема про звільнення територій і втрати російських військ.

Уже 7 жовтня українські війська продовжували контратаки на північ і північний схід від Лимана. На інших ділянках Донеччини російські сили проводили атаки поблизу Краматорська та Костянтинівки, але підтверджених просувань не було. Українські військові водночас утримували позиції на заході Запорізької області.

Згодом у Третьому армійському корпусі повідомили, що під час операції українські військові звільнили понад 270 квадратних кілометрів і зруйнували плацдарм, який російська армія намагалася створити для оточення Слов’янська та Краматорська. За словами речника корпусу Олександра Бородіна, результати операції «Вівальді» позбавили російські війська можливості реалізувати цей задум.

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