Контузія та гостра реакцію на стрес: що відомо про стан лікарів, які постраждали через обстріл у Херсоні

Внаслідок ворожого обстрілу Херсона постраждало четверо медичних працівників лікарні, один, на жаль, загинув.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, у них діагностували контузію та гостру реакцію на стрес. Потерпілим надали медичну допомогу, нині їхньому життю нічого не загрожує.

"Загалом цей російський терористичний удар обірвав життя одного лікаря, пʼятеро — поранені. Смертельні поранення отримав ЛОР-лікар", - розповів посадовець.

Нагадаємо, у вівторок, 1 серпня, Росія обстріляла Херсон, внаслідок атаки загинув медик однієї з лікарень. Голова ОВА Прокудін зауважив, що окупанти вчергове обстріляли житлові квартали міста. Удар припав на лікарню.

Додамо, що 31 липня окупаційні війська від самого ранку до вечора обстрілювали Херсон. Найбільше постраждали Корабельний район та центральна частина міста. Відомо про 4 загиблих і 17 поранених.

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