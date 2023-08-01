Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Контузія та гостра реакцію на стрес: що відомо про стан лікарів, які постраждали через обстріл у Херсоні

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
202
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Контузія та гостра реакцію на стрес: що відомо про стан лікарів, які постраждали через обстріл у Херсоні

Через обстріл Херсона постраждали медпрацівники лікарні, один загинув

Смертельні поранення отримав ЛОР-лікар.

Внаслідок ворожого обстрілу Херсона постраждало четверо медичних працівників лікарні, один, на жаль, загинув.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, у них діагностували контузію та гостру реакцію на стрес. Потерпілим надали медичну допомогу, нині їхньому життю нічого не загрожує.

"Загалом цей російський терористичний удар обірвав життя одного лікаря, пʼятеро — поранені. Смертельні поранення отримав ЛОР-лікар", - розповів посадовець.

Нагадаємо, у вівторок, 1 серпня, Росія обстріляла Херсон, внаслідок атаки загинув медик однієї з лікарень. Голова ОВА Прокудін зауважив, що окупанти вчергове обстріляли житлові квартали міста. Удар припав на лікарню.

Додамо, що 31 липня окупаційні війська від самого ранку до вечора обстрілювали Херсон. Найбільше постраждали Корабельний район та центральна частина міста. Відомо про 4 загиблих і 17 поранених. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
202
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація