“Контингент у червоних штанях нам не допоможе”: Залужний різко висловився про ідею миротворців в Україні

Валерій Залужний / © Getty Images

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний скептично оцінив перспективу введення миротворчого контингенту в Україну, наголосивши на неефективності таких ініціатив без реальних військових можливостей.

Про це він заявив в інтерв’ю LB live.

“Ми про який контингент ведемо мову? Контингент, який може відбити 500 дронів над Києвом? Чи контингент, який сюди заїде в червоних гарних штанях? То який від нього сенс? Від нього немає, мабуть, сенсу”, — заявив Залужний.

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За його словами, для втримання миру в умовах повномасштабної війни потрібна реальна спроможність, а не символічна присутність.

“На сьогоднішній день ми бачимо, що спроможності дуже-дуже обмежені. Тому я б дивився досить скептично на це питання з точки зору практичної реалізації”, — додав він.

Водночас головнокомандувач визнав політичну цінність таких заяв, якщо країни демонструють готовність допомогти Україні не лише словами.

“Це дуже добре, коли країна заявляє про підтримку. І заявляє про готовність навіть відправити своїх солдатів, якщо це буде необхідно. Але це лише, скажімо так, політична підтримка, яку можна виміряти зовсім іншими мірилами, чим збивати дрони над Києвом”, — підсумував Залужний.

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Раніше Валерій Залужний заявив, що кількість втрат РФ та України “критична”. Він наголосив, що вийти з “глухого кута” можна лише завдяки технологічному прориву.