"Конус Маха": чому проліт російської ракети "Кинджал" звучить як вибух

Російський МиГ-31К з гіперзвуковою ракетою X-47М2 «Кинджал» / © Defence express

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Під час запусків російських гіперзвукових ракет X-47М2 «Кинджал» мешканці багатьох областей можуть почути звуки вибухів, хоча удар було завдано не в їхньому регіоні. Це пов’язано з явищем «Конусу Маха».

Про це пише Defense Express.

«Так, коли об’єкт рухається на надзвуковій швидкості, то звук, який створюється, не встигає поширюватися вперед, як зазвичай. Відповідно він накопичується у формі хвилі, що тягнеться позаду та має форму конуса. Цей ефект і виникає для ракети «Кинджал», яка рухається на гіперзвукових швидкостях. Отже, коли описаний раніше конус проходить повз нас, то ми чуємо гучний звуковий удар, або іншими словами — звук вибуху», — пише видання.

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Водночас, якщо надзвуковий об’єкт просто зараз проходить над вами, то ви не зможете його почути. Це пов’язано з тим, що звук, за описаним раніше принципом, не встигає наперед дійти.

Отже, коли ми чуємо звуковий удар від прольоту «Кинджала», то він вже встиг відлетіти достатньо далеко. Причому через високу гіперзвукову швидкість область поширення виходить досить немалою.

Звісно, можна сперечатися щодо того, наскільки насправді гіперзвуковою є російська ракета. Але водночас вона спокійно здатна досягати параметрів, які потрібні для утворення «Конусу Маха».

Зазначимо, що цей ефект властивий всьому озброєнню та літальним апаратам, які здатні рухатися з надзвуковою швидкістю. Саме тому звукові удари можна почути зокрема від воєнних винищувачів.

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Щодо кумедного, то свого часу «Конус Маха» був серед проблем, які називали перешкодами для масового застосування надзвукової цивільної авіації. Звісно, це набагато більш комплексне питання, до якого було залучено багато інших факторів, але шумове забруднення серйозно сприймається навіть сьогодні.

Раніше авіаексперт пояснив, чому «Кинджали» РФ зникають без сліду.