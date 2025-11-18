"Конвеєр смерті" під Покровськом: військовий розповів, як РФ жене піхоту на забій

Покровськ / © ТСН

Російське командування продовжує демонструвати, що життя солдата для нього нічого не варте. Окупанти намагаються реалізувати перевагу в ресурсах, кидаючи в бій погано підготовлені групи, які українські захисники ліквідовують у режимі нон-стоп.

Про це 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ «Рубіж» Володимир Назаренко.

За словами військового, тактика ворога залишається незмінною протягом останніх місяців. Росіяни намагаються просуватися вперед малими групами по 2-4 особи. Якість підготовки цього «гарматного м’яса» вкрай низька.

«Це можуть бути нашвидкуруч зібрані люди, які два тижні були на полігоні — і вже йдуть в атаку з однією гвинтівкою. Їм дають одну рацію і наказують йти натоптаними стежками. Вони часто не знають, що робити», — наголосив Назаренко.

Він підкреслив, що для окупантів людське життя — найнижча цінність. Українська розвідка вчасно виявляє ці групи, після чого по них ефективно відпрацьовують ударні безпілотники, не даючи дійти до позицій піхоти.

Ситуація на Покровському напрямку залишається стабільно тяжкою саме через безперервний потік живої сили противника. Попри колосальні втрати, які станом на 18 листопада, за даними Генштабу, перевищили 1 мільйон 160 тисяч особового складу, ворог має ким їх поповнювати.

«Коли в мене питають, яка ситуація на Покровському напрямку, то я одразу кажу, що все лишається без змін. Цей конвеєр смерті продовжується», — зазначив офіцер.

Назаренко додав, що цей процес циклічний: росіяни зазнають втрат, підвозять нові резерви і знову кидають їх у бій.

Окрім піхотних штурмів, ворог масово застосовує авіацію. Наступ супроводжується «шаленим використанням» керованих та некерованих авіаційних бомб (КАБів), що стирають українські позиції.

Також військовий звернув увагу на зміну в застосуванні ударних дронів. Російські окупанти почали використовувати «Шахеди» для ударів безпосередньо по прифронтових територіях. Атаки фіксують вже за 10–30 кілометрів від лінії зіткнення, що створює додаткову загрозу для логістики та тилового забезпечення Сил оборони.

Нагадаємо, 10 листопада 2025 року у Покровську російські окупанти використали трьох цивільних, серед яких була 13-річна дитина, як «живий щит» під час так званої зачистки міста, за фактом чого прокуратура вже розпочала розслідування воєнного злочину.