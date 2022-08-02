Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими просить не передавати особисті дані оборонців

Після російського теракту в Оленівці певні особи почали збирати інформацію про родичів та українських захисників.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими застерігає від передачі персональних даних українських оборонців.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

"Координаційний штаб закликає близьких та рідних захисників, які потрапили в полон не надавати інформацію про полонених та власні персональні дані неуповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам", - йдеться у повідомленні.

Після російського теракту в Оленівці, внаслідок якого загинули українські полонені бійці, певні особи почали збирати інформацію про родичів та українських захисників. Вони закликають надавати ці відомості начебто від імені міжнародних організації, зокрема Міжнародного Комітету Червоного Хреста, але не мають для цього відповідних повноважень.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими застерігає: надана стороннім особам чи організаціям інформація чи персональні дані можуть зашкодити українських захисникам у полоні. Також відомості про полоненого чи особу, яка зникла безвісти, можуть становити небезпеку для його побратимів.

"Не відгукуйтеся на анонімні та непідтверджені заклики подати особисту інформацію про вас та осіб, які потрапили в полон, які розповсюджуються у месенджерах та соціальних мережах. Не повідомляйте невідомим особам про розташування військових частин чи про останнє місце дислокації військових", - просить ГУР.

У військовій розвідці наголошують, що усі дані про полоненого і всю необхідну допомогу для розшуку осіб, які зникли безвісти, можна надавати лише уповноваженим організаціям та установам.

"Україна робить усе можливе для визволення українських захисників та захисниць з полону, розшуку осіб, які зникли безвісти за особливих обставин", - зазначили у розвідці.

Нагадаємо, верховний суд Росії 2 серпня визнав український полк "Азов", більша частина бійців якого наразі перебуває у полоні окупантів, терористичною організацією.

Нові подробиці вбивства українських військових полонених в Оленівці

Читайте також: