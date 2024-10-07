Координатор ІС оцінив шанси армії РФ на подальші наступи після Вугледару

На думку експерта, Курахівський напрямок стане ключовим для Росії у подальших бойових діях.

Російське командування, після захоплення Вугледара, намагається продовжити наступ на Курахівсько-Времіївському напрямку, прагнучи досягти рубежу Курахове – Богоявленка. Проте ця спроба не гарантує успіху.

Про це заявив військовий оглядач Костянтин Машовець.

Воєнний експерт зазначив, що для виконання наступального завдання противнику, ймовірно, знадобиться перегрупування своїх сил і засобів. Це перегрупування відбудеться в флангових районах Курахівсько-Времіївського напрямку, де варто очікувати "пожвавлення" активності ворога.

"Тобто, власне на Курахівському напрямку, де оперують війська (сили) 8-ї загальновійськової армії (ЗВА) угрупування військ (УВ) "Юг) й частина сил УВ "Центр" (головним чином - 90-а танкова дивізія\тд та частина сил 2-ї ЗВА), а також по напрямкам - Вугледар - Богоявленка, Пречистівка - Новоукраїнска та район с.Водяне, де оперують підрозділи 68-го армійського корпусу (АК) та частина сил правого фланга УВ "Восток" (головним чином, частини та з'єднання 29-ї та 36-ї загальновійськових армій\ЗВА противника)", - написав він.

Експерт підкреслив, що Курахівський напрямок стане головним для противника в подальших можливих діях. Захоплення району села Курахове матиме значні наслідки, що перевищують важливість витіснення українських військ з територій південніше та південно-східніше рубежу Єлізаветівка - Новоукраїнка.

Він зазначив, що захоплення Курахового дозволить противнику посилити свої дії на північному фланзі, що призведе до можливого "зачистки" північного берега Курахівського водосховища на річці Вовча. Це звільнить сили для наступу на основному напрямку — Покровському. У разі такого розвитку подій, оборона ЗСУ у напрямку Катеринівка - Успенівка значно ускладниться, а противник зможе атакувати з лівого флангу, повторивши ситуацію з Вугледаром, де флангові прориви призвели до падіння міста.

Це усвідомлюють обидва командування, намагаючись вплинути на розвиток ситуації на свою користь. ЗСУ наразі не коментують свої дії, але ситуація з противником змінилася, оскільки він намагається посилити своє угрупування на напрямках Курахове та Вугледар.

Згідно з інформацією, на Курахівському напрямку противник має стрілецький полк, танковий батальйон та резервні батальйони, загалом до 2.1-2.2 тисячі особового складу. На Вугледарському напрямку противник розгорнув близько 7.5-7.6 тисяч військових, з танками, ББМ та артилерією.

Експерт прогнозує, що подальші дії противника, ймовірно, зосередяться на Курахівському напрямку, щоб забезпечити додаткові сили для атаки на Покровськ, враховуючи потреби сусіднього угрупування "Центр".

Нагадаємо, журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова повідомляла, що після запеклих боїв 72-гу окрему механізовану бригаду, яка зазнала значних втрат, не відправили на відновлення. Замість цього бійцям наказали без відпочинку займати нові позиції на фронті.

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