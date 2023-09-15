Корабель "Мінськ" і підводний човен у Севастополі – зруйновані: британська розвідка

Окрім того, складне завдання щодо вивезення уламків пошкоджених суден із сухих доків виведе їх з ладу на багато місяців.

Під час атаки по суднобудівному заводу в Севастополі російський корабель "Мінськ" був функціонально зруйнований, а підводний човен "Ростов-на-Дону" отримав катастрофічні пошкодження.

Таку оцінку дало Міноборони Великої Британії у повідомленні 15 вересня.

У відомстві нагадали, що 13 вересня кілька ракет поцілили по суднобудівному заводу "Севморзавод" в окупованому Севастополі на території військово-морської бази Чорноморського флоту Росії. Під час атаки були пошкоджені великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону". Вони саме проходили технічне обслуговування в сухих доках.

В якому стані корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону"

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Британська розвідка з посиланням на дані з відкритих джерел вважає, що "Мінськ" майже напевно був функціонально зруйнований, а "Ростов-на-Дону", ймовірно, зазнав катастрофічних пошкоджень.

"Будь-які спроби повернути підводний човен до ладу, ймовірно, займуть багато років і коштуватимуть сотні мільйонів доларів", – зазначили в Міноборони Британії.

Пошкоджений російський корабель "Мінськ" / Колаж ТСН.ua

Проблеми у Чорноморського флоту РФ

Там також заявили про реальну ймовірність, що складне завдання щодо вивезення уламків пошкоджених суден із сухих доків виведе їх з ладу на багато місяців. Таким чином перед Чорноморським флотом РФ постане серйозна проблема підтримки свого технічного обслуговування.

"Втрата "Ростова" позбавляє ЧФ одного з чотирьох підводних човнів, здатних нести крилаті ракети, які відіграли важливу роль у завдаванні ударів по Україні та спрямуванні російської сили через Чорне море та Східне Середземномор'я", – йдеться в заяві британської розвідки.

Нагадаємо, речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що російський корабель "Мінськ" більше не зможе повноцінно виконувати свої функції. Окупанти не здатні відновити і цей корабель, і підводний човен.

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