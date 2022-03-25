Корабель окупантів обстріляв курортне селище під Одесою, після чого оголосив "гарантії безпеки"

Під обстріл потрапила Санжійка.
Сьогодні, 25 березня, російський корабель обстріляв населений пункт Санжійку під Одесою, а через три години із цього судна оголосили про гарантії безпеки для проходу іноземних кораблів.
Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ.
За даними ВМС, у Росії оголосили про створення від 25 березня гуманітарного коридору для безпечного виходу іноземних суден з українських портів.
"Це той генерал, який дає накази про килимові бомбардування Маріуполя та інших міст України, за його наказами обстрілюють машини мирних громадян, які намагаються гуманітарними коридорами вирватися з оточеного міста. А зараз він заявляє про подібний коридор для цивільних суден, при чому жоден з російських адміралів його слова не підтвердив", – повідомили у ВМС ЗСУ.
Нагадаємо, під Миколаєвом та Маріуполем українські військові знищили особовий склад підрозділів російських морпіхів, які готувалися до штурму Одеси.
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