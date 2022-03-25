Корабель окупантів обстріляв курортне селище під Одесою, після чого оголосив "гарантії безпеки"

Корабель окупантів обстріляв курортне селище під Одесою, після чого оголосив "гарантії безпеки"

Під обстріл потрапила Санжійка.

Сьогодні, 25 березня, російський корабель обстріляв населений пункт Санжійку під Одесою, а через три години із цього судна оголосили про гарантії безпеки для проходу іноземних кораблів.

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ.

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За даними ВМС, у Росії оголосили про створення від 25 березня гуманітарного коридору для безпечного виходу іноземних суден з українських портів.

"Це той генерал, який дає накази про килимові бомбардування Маріуполя та інших міст України, за його наказами обстрілюють машини мирних громадян, які намагаються гуманітарними коридорами вирватися з оточеного міста. А зараз він заявляє про подібний коридор для цивільних суден, при чому жоден з російських адміралів його слова не підтвердив", – повідомили у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, під Миколаєвом та Маріуполем українські військові знищили особовий склад підрозділів російських морпіхів, які готувалися до штурму Одеси.

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