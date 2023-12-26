Корабель, танки та тисяча окупантів: Генштаб оновив дані втрати армії Путіна

ЗСУ за добу знищили понад 20 танків, десятки бойових броньованих машин та іншу техніку ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 26 грудня 2023 орієнтовно склали особового складу близько 354 960 окупантів. За добу українські військові ліквідували 1 010 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Втрати противника у техніці:

танків ‒ 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі / катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Дані уточнюються.

Втрати РФ станом на 26 грудня 2023 / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, за даними Генштабу, за минулу добу на фронті відбулося майже 100 бойових зіткнень.

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