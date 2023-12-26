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Корабель, танки та тисяча окупантів: Генштаб оновив дані втрати армії Путіна

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Корабель, танки та тисяча окупантів: Генштаб оновив дані втрати армії Путіна

Згорілий російський танк / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ЗСУ за добу знищили понад 20 танків, десятки бойових броньованих машин та іншу техніку ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 26 грудня 2023 орієнтовно склали особового складу близько 354 960 окупантів. За добу українські військові ліквідували 1 010 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Втрати противника у техніці:

  • танків ‒ 5899 (+22) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,
  • артилерійських систем – 8366 (+19) од,
  • РСЗВ – 934 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 614 (+1) од,
  • літаків – 329 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),
  • крилаті ракети ‒ 1618 (+1),
  • кораблі / катери ‒ 23 (+1) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Дані уточнюються.

Втрати РФ станом на 26 грудня 2023 / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати РФ станом на 26 грудня 2023 / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, за даними Генштабу, за минулу добу на фронті відбулося майже 100 бойових зіткнень.

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Дата публікації
Перегляди
933
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