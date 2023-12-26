Корабель, танки та тисяча окупантів: Генштаб оновив дані втрати армії Путіна

ЗСУ за добу знищили понад 20 танків, десятки бойових броньованих машин та іншу техніку ворога.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 26 грудня 2023 орієнтовно склали особового складу близько 354 960 окупантів. За добу українські військові ліквідували 1 010 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати противника у техніці:
- танків ‒ 5899 (+22) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,
- артилерійських систем – 8366 (+19) од,
- РСЗВ – 934 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 614 (+1) од,
- літаків – 329 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),
- крилаті ракети ‒ 1618 (+1),
- кораблі / катери ‒ 23 (+1) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,
- спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)
Дані уточнюються.
Нагадаємо, за даними Генштабу, за минулу добу на фронті відбулося майже 100 бойових зіткнень.
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