Корабельне угруповання ворога в Чорному морі зменшено вдвічі: але не варто нехтувати повітряними тривогами

Про це інформує оперативне командування «Південь».

На маневруванні залишено 6 одиниць, з яких 3 – надводні ракетоносії, на борту яких 24 «Калібри».

«Ворог не припиняє терор мирних населених пунктів, продовжуючи шантаж техногенними катастрофами. Рівень загрози ракетних ударів, артилерійських обстрілів та спроб розхитування ситуації в країні адептами «руського миру» і пропагандистами ерефії, досить високий. Не ігноруйте попередження про небезпеку, за сигналами тривог дійте чітко за алгоритмом, будьте пильні і зосереджені. Не панікуємо і не інформуємо ворога про розташування, рух і імовірні дії наших підрозділів. А ось рух і осередки ворожого війська просимо повідомляти нам негайно. Відчуйте свою причетність до наближення Перемоги! Разом долаємо ворога! Все буде Україна!», - йдеться у повідомленні.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що у Росії може спалахнути громадянська війна черз відступ з Харківщини.

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