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Кораблі флоту РФ "втікають" від берегів Криму - у ВМС назвали причини (фото)

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Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Кораблі флоту РФ "втікають" від берегів Криму - у ВМС назвали причини (фото)

Чорноморський флот РФ / Фото: flot.sevastopol.info

Декілька суден російського флоту вийшли із Севастополя.

У Мережі 14 жовтня з'явилися фото як кораблі Чорноморського флоту Росії вийшли із тимчасово окупованого Севастополя.  

Як розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, таким чином окупанти хочуть убезпечити свій флот від влучань ЗСУ.

Так, росіяни зосереджують свої кораблі здебільшого, окрім Севастополя, в Новоросійську, де є велика база, і у Феодосії. 

Кораблі ЧФ РФ виходять із Севастополя 1 / © Telegram / Крымский ветер
Кораблі ЧФ РФ виходять із Севастополя 1 / Фото: Telegram / Крымский ветер
Кораблі ЧФ РФ виходять із Севастополя 2 / © Telegram / Крымский ветер
Кораблі ЧФ РФ виходять із Севастополя 2 / Фото: Telegram / Крымский ветер
Кораблі ЧФ РФ виходять із Севастополя 3 / © Telegram / Крымский ветер
Кораблі ЧФ РФ виходять із Севастополя 3 / Фото: Telegram / Крымский ветер

"Є така версія, що буде відновлено базування їх (кораблів - ред.) в окупованій частині Грузії – в Абхазії. Але поки що ця інформація не підтверджена", - сказав він.

Плетенчук також додав, що через розосередження кораблів Чорноморського флоту РФ в окупантів виникли проблеми – не вистачає пірсів, щоб ці розмістити ці кораблі.

"Тому деякі з них, яких не так шкода, відправили назад до Севастополя – це катери "Серна" та кілька буксирів", - резюмував він.

Нагадаємо, партизани знайшли "жирну ціль" для ЗСУ в Євпаторії: фото та координати.

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Дата публікації
Перегляди
606
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