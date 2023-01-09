Кораблі-ракетносії РФ перебувають у пунктах базування: в ОК "Південь" пояснили, про що це свідчить

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що РФ готує кораблі-ракетоносії до нової масованої атаки України.

Про це вона розповіла 9 січня в ефірі національного телемарафону.

Так, за словами Гуменюк, наразі через погодні умови корабельне угрупування ворога зменшилось.

"Корабельне угруповання ворога критично зменшилось і у певні дні складало взагалі нуль у Чорному морі на виході. Наразі там залишився тільки один представник-спостергіач. Кораблі-ракетносії перебувають у пунктах базування. І таке тривале там перебування може свідчити про підготовку до майбутнього виходу. Скоріш за все, вони очікують покращення погоди", - зазначила вона.

Масовані атаки РФ

Нагадаємо, що РФ від жовтня почала ракетний терор України. Так, за цей час ворог здійснив вже 11 масованих атак. Головна ціль - енергетична інфраструктура, аби взимку залишити українців без тепла, світла та води. До ракетних обстрілів росіяни також додають атаки дронами-камікадзе іранського виробництва.

Варто зазначити, що ЗСУ попереджають про підготовку ворогом нового масованого обстрілу та наголошують, що готові відбивати нові атаки РФ.

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