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Корегувала вогонь по ЗСУ на Донбасі: засуджено прихильницю путінської армії

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Корегувала вогонь по ЗСУ на Донбасі: засуджено прихильницю путінської армії

Фото: УНІАН

Зрадниця отримала дев'ять років ув’язнення.

У Покровському районі Донецької області правоохронці затримали прихильницю путінської армії. Зрадниця інформувала ворога про розташування підрозділів та пересування техніки ЗСУ на Донбасі.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що своїми діями зрадниця поставила під загрозу життя великої кількості військовослужбовців Збройних сил. "Лише завдяки своєчасному реагуванню сил оборони, підрозділ Збройних сил вчасно змінив позиції", - йдеться у повідомленні. 

Вже підтверджено неподинокі факи передавання наведення вогню по ЗСУ на Донбасі. Путіністка передала ворогові координати складу боєприпасів ЗСУ поблизу Покровська, інформацію про чисельність підрозділу українських сил оборони в районі. Також вона передала росіянам дані про маршруту переміщення колони броньованої техніки та військового транспорту Збройних сил. 

Інформаторку засуджено до 9 років позбавлення волі. Її визнали винною за статтею "несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України".

Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила чоловіка, який надав російським військам координати для ракетних ударів по Києву. Підозрюваним виявився 56-річний мешканець столиці, який від 2017 року мешкає в анексованому Криму. 

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Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
228
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