Корегувальник вогню по Запоріжжю на суді каявся і запевняв, що наводив ракети "випадково"

Групу корегувальників очолювала жінка, до виконання завдань вона залучила своїх родичів, які повідомляли їй місця розташування техніки й відомості про охорону блокпостів. За це росіяни обіцяли зрадниці керівну посаду в Мелітополі, а її чоловіка - перевести в тил російських військ, йдеться в ТСН.

До районного суду Запоріжжя 60-річного чоловіка під конвоєм заводять на засідання. Як свідчать перехоплені розмови, саме він коригував ракетні удари росіян.

Також читайте Миколаївщина під вогнем: росіяни знищують сільські хати і ракетами викопують могили на цвинтарі

В прокуратурі відзначають, місця розташування техніки ЗСУ підозрюваний повідомляв невістці. Його молодший син служить у російській армії. З передової хотів перевестися в тил. Для цього подружжя і домовилося з батьком, аби той здобував необхідні росіянам дані. «Сьогодні я розмовляла з людиною, є можливість як би поміняти інформацію на твоє переведення. Мені потрібна інформація щодо Запоріжжя, де хтось сидить, де хтось стоїть! Коротше, Юро, я серйозно! Поговори з батею так, щоб він зрозумів тебе нарешті. Зрозуміло? Так і скажи – інформація на обмін», - каже в перехоплені підозрювана Олена Трокай.

Жінка, що організувала схему, – відома в Мелітополі колаборантка Олена Трокай. Окрім повернення чоловіка, окупаційна влада також обіцяла їй підвищення і керівну посаду в самопроголошеній адміністрації. Але ракетний обстріл був невдалим. Після перехоплення розмови українську техніку вивели в безпечне місце, свекра, який передавав ворогу відомості, затримали.

Чоловік у клітці каже, що зрадником став через сина. І , мовляв, розкаюється та просить випустити з-під варти. «Напевно, у мене просто серце не витримало. І коли невістка почала насідати на мене. Зовсім випадково я назвав точку, де розташована частини ЗСУ. Ви розумієте, зовсім випадково», - стверджує підозрюваний.