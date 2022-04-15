Корегував вогонь: у Сєвєродонецьку затримали зрадника, який допоміг окупантам знищити гуманітарний центр

Зраднику загрожує до 15 років позбавлення волі.

У м. Сєверодонецьку затримали 26-річного місцевого жителя, який передавав дані російським окупантам. Саме через цього зрадника російські вбивці знищили центр надання гуманітарної допомоги, який щоденно годував 300 жителів міста.

Про це повідомляє МВС України.

"Сєвєродончанин передавав інформацію через чат у мережі Telegram, де відправляв представникам рф карту з мітками військових та інфраструктурних об’єктів. На карті він не просто позначав місце розташування підрозділів оборони України, а й навіть позначав різноманітними мітками системи озброєння ЗСУ та інших сил захисту", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваного затримали. Йому інкримінують ч.7 ст. 111-1 ККУ "Колабораційна діяльність". Зраднику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку Луганської області російські окупанти знищили центр гуманітарної допомоги, який щоденно годував 300 людей.

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