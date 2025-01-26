"Корейці зайшли": жителі села на Курщині про свої "контакти" із солдатами КНДР

Жителі Махнівки в Курській області опинилися в епіцентрі боїв між ЗСУ та північними корейцями і розповіли, що солдати КНДР їх мало не розстріляли.

Відео опублікував Telegram-канал Para Pax.

"Корейці зайшли. П'ять місяців до цього жили нормально. 4 лютого зайшли", — каже один із чоловіків на відео.

Село Махновка на карті / Фото: Deepstatemap

Другий місцевий мешканець скаржиться, що один із корейців його мало не застрелив.

"Будинок мій згорів. Стріляти (солдат КНДР – Ред.) почав. Ногу прострілив. Гранату під ноги кидав. Ми сховалися у підвал, думали – не помітить. А він стріляти почав. Він один, не міг пораненого нікуди діти – у підвал. Пораненому гранату залишив, нас у кут поставив. Своїх надіслав за три хвилини. Ми з ними просиділи пів дня, ніч, уранці вже ваші (українці – Ред.) прийшли зачищати. Гранату кинули корейці, як виходили", – каже мешканець Курщини.

Він скаржиться, що росіяни та північні корейці повністю знищили його село. "Вікна постріляли повністю. Стріляли, ми на підлозі лежали", — додав чоловік.

"Прийшли корейці": житель села на Курщині розповів про свої "контакти" з солдатами КНДР

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, скільки північних корейців уже загинуло у Курській області.

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