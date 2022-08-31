Коригували ракетні удари по Донеччині: СБУ нейтралізувала російську агентуру

Служба безпеки України нейтралізувала російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Слов’янську, Бахмуту і Краматорську на Донеччині.

Про це 31 серпня повідомили в СБУ.

Зловмисники розвідували місця розташування та маршрути переміщення Сил оборони України. Насамперед їх цікавила інформація щодо бойових позицій підрозділів ЗСУ та передислокації української військової техніки в районах Слов’янська, Бахмуту і Краматорська.

Для збору розвідданих вони здійснювали приховане візуальне спостереження за об’єктами з використанням засобів фото-, відеофіксації. Зібрані відомості передавали представникам спецслужб РФ через заздалегідь відпрацьовані анонімні Телеграм-канали, додаючи геолокації.

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Цю інформацію агресори використовували для масованих ракетно-артилерійських ударів і підготовки диверсій поблизу лінії фронту.

До складу агентурної мережі входили п’ятеро місцевих жителів, які були завербовані російськими спецслужбами для проведення розвідувально-підривної діяльності на сході України. Їхня активність у соцмережах привернула увагу окупантів.

Для маскування зловмисники діяли автономно і підтримували комунікацію через "зв’язкових". Ними виявились двоє учасників терористичної організації "ДНР", які входять до складу окупаційних угруповань РФ на східному напрямку. Під час обшуків правоохоронці виявили в агентів комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами злочинних дій.

Затриманим повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, у Києві керівника благодійного фонду підозрюють у продажу гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ на майже 600 тис грн.

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