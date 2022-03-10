Коригували ворожий вогонь: у державній зраді підозрюють двох мешканців Сєвєродонецька

Коригували ворожий вогонь: у державній зраді підозрюють двох мешканців Сєвєродонецька

Чоловіків взяли під варту.

У Луганській області взяли під варту двох мешканців Сєвєродонецька, які коригували ворожий вогонь в області.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що чоловіків підозрюють у державній зраді.

Слідство встановило, що від 27 лютого до 5 березня громадяни України за допомогою месенджера передавали представникові Російської Федерації інформацію про розташування військової техніки Збройних Сил України у Сєвєродонецьку та фотознімки карт з координатами.

Зазначається, що чоловіки чітко усвідомлювали: ці відомості будуть використані представниками так званої “Луганської народної республіки” та військовослужбовцями збройних сил Росії для збройного нападу.

Як повідомлялося, СБУ затримала зрадника, який "здав" ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром. СБУ встановила, що зрадник передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи і кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому.