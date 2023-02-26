Коригувальник ракетних ударів вартістю $330 млн: що відомо про пошкоджений у Білорусі літак

Літаки такого типу окупанти використовують при наведенні ударної авіації на конкретні цілі під час масованих ракетних ударів по Україні.

На білоруському аеродромі в Мачулищах внаслідок двох вибухів отримав значні пошкодження літак ДРЛВ (далекого радіолокаційного відстеження) А-50У повітряно-космічних сил РФ з реєстраційним номером RF-50608. На озброєнні російської армії тільки 6 літаків такого типу.

Про це повідомляє Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Цей літак (бортовий номер “43 червоний”, заводський номер 0093479377, серійний номер 60-05) прилетів до Білорусі 3 січня 2023 року. Станом на сьогодні він пробув на білоруському аеродромі 54 дні, зробивши 12 вильотів.

Попереднього разу цей же борт прилітав до Білорусі 24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

На озброєнні повітряно-космічних сил РФ перебуває лише 9 літаків А-50, причому удосконалених (з модифікацією “У”) тільки 6 одиниць.

Один такий літак обслуговує 19 осіб (5 льотного, 11 радіо- та 3 інженерно-технічного персоналу).

Літаки далекого радіолокаційного відстеження держава-агресор використовує, щоб надавати точки для ударів пілотам російських винищувачів. Він також призначений для виявлення та супроводу повітряних/надводних цілей, оповіщення про повітряну та надводну ситуацію. Повітряне судно може служити командним пунктом.

З відкритих джерел відомо, що вартість такого літака становить $330 млн.

Нагадаємо, внаслідок удару, ймовірно, дронів російський літак ДРЛВ А-50У отримав критичні пошкодження передньої та центральної частини, зокрема, авіоніку радіолокаційної антени радарного комплексу “Джміль”. Відповідальність за напад взяли на себе “білоруські партизани”. Силовики Лукашенка, начебто, уже знайшли поряд з місцем інциденту сумку з пультами керування дронами.

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