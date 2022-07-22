"Коригування було величезне": Гайдай розповів про "ждунів руского міра", які допомагали ворогу

Відомі випадки, коли під час оборони Сєвєродонецька та Лисичанська місцеві мешканці, які симпатизують путінській армії, здавали позиції ЗСУ.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай каже, що в області були "ждуни руского міра", а також завербовані російськими службами мешканці. Також існували випадки, коли окупанти обіцяли людям "за роботу" авто чи гроші за коригування і різні фотозвіти.

Про це керівник Луганщини сказав в інтерв'ю УНІАН.

З його слів, тим, хто допомагав росіянам за гроші, взагалі було все одного - за кого вони. Наразі сказати кількість зрадників не можливо. Втім, і говорити тотально про всіх не можна, наголосив Гайдай.

"В Сєвєродонецьку проживало понад 120 тисяч мешканців, але залишилось 10 тисяч. Навіть якби вони гіпотетично були зрадниками, то це навіть не 10% від всього населення, яке проживало там до повномасштабного вторгнення. Тож відсоток не великий. Але навіть якщо це одна або дві тисячі людей, які могли допомагати - це все одно дуже багато. На жаль, коригування дійсно було величезне", - розповів голова ОВА.

Він зауважив, що в ОВА не було жодного зрадника, у ВЦА - можливо, могла бути рядова людина чи техперсонал, але в керівництві - ні.

"За великим рахунком, зрадили тільки декілька голів. Наприклад, сумнозвісний міський голова Рубіжного, а також декілька очільників ОТГ", - додав Сергій Гайдай.

Нагадаємо, російській армії поки не вдалося вийти до адмінкордонів Луганщини, але майже вся територія області окупована. Якби Україна отримала західну зброю на тиждень-два раніше, то теоретично можна було б уникнути окупації Луганщини. ЗСУ навіть могли б відбити навіть Сєвєродонецьк, вважає голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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