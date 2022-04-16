Коригував обстріли та збирав інформацію про ЗСУ: житель Херсонщини працював на окупантів

Коригував обстріли та збирав інформацію про ЗСУ: житель Херсонщини працював на окупантів

Чоловікові загрожує до 15 років тюрьми.

У Херсонській області,на території Станіславської територіальної громади, місцевий житель коригував обстріли військовими РФ

Про це йдеться у повідомленні прокуратури регіону.

Правоохоронці встановили, що чоловік від перших днів повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України, коригував обстріли та надавав інформацію про кількість та озброєння підрозділів ЗСУ.

Також читайте В Одеській області затримали диверсантів

Відповідну інформацію російські військові використовували під час обстрілів населених пунктів громади.

Триває досудове розслідування за фактом державної зради. Якщо вина підозрюваного буде доведена, йому загрожує позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

Раніше стало відомо, що у Херсонській області прокуратура відкрила кримінальне провадження через колабораційну діяльність жителя Скадовська.

А у Миколаївській області затримали поліцейського, який співпрацював з окупантами.

Читайте також: