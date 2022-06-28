Коригував ракетні обстріли по Яворівському полігону: мешканцю Львівщини повідомлено про підозру у держзраді

Коригував ракетні обстріли по Яворівському полігону: мешканцю Львівщини повідомлено про підозру у держзраді

СБУ викрила і затримала агента РФ, який коригував ракетні обстріли на Львівщині.

Контррозвідники Служби безпеки України викрили і затримали агента РФ, який коригував ракетні обстріли по Яворівському військовому полігону на Львівщині.

За даними слідства, уродженець м. Львова, будучи колишнім працівником КДБ СРСР, протягом березня 2022 року надавав допомогу Росії та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Чоловік за допомогою одного з месенджерів передавав інформацію представниками РФ про місцезнаходження ЗСУ на території Львівської області для нанесення ракетних ударів.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру громадянину України у держзраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Підозрюваний затриманий. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У березні внаслідок обстріл полігону у Львівській області загинуло 35 осіб.

Нагадаємо, правоохоронці вже встановили особи окупантів, які обстріляли ТЦ у Кременчуці. Російським окупантам, які скоїли злочин, загрожує довічне позбавлення волі.

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