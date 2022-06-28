Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Коригував ракетні обстріли по Яворівському полігону: мешканцю Львівщини повідомлено про підозру у держзраді

Дата публікації
Перегляди
2213
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Коригував ракетні обстріли по Яворівському полігону: мешканцю Львівщини повідомлено про підозру у держзраді

Фото: Офіс генерального прокурора

СБУ викрила і затримала агента РФ, який коригував ракетні обстріли на Львівщині.

Контррозвідники Служби безпеки України викрили і затримали агента РФ, який коригував ракетні обстріли по Яворівському військовому полігону на Львівщині.  

За даними слідства, уродженець м. Львова, будучи колишнім працівником КДБ СРСР, протягом березня 2022 року надавав допомогу Росії та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Чоловік за допомогою одного з месенджерів передавав інформацію представниками РФ про місцезнаходження ЗСУ на території Львівської області для нанесення ракетних ударів.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру громадянину України у держзраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Підозрюваний затриманий. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У березні внаслідок обстріл полігону у Львівській області загинуло 35 осіб.

Нагадаємо, правоохоронці вже встановили особи окупантів, які обстріляли ТЦ у Кременчуці. Російським окупантам, які скоїли злочин, загрожує довічне позбавлення волі.

Читайте також:

"Пощастило, що ми були зі сторони виходу": очевидець про порятунок із обстріляного ТЦ у Кременчуці

"Пощастило, що ми були зі сторони виходу": очевидець про порятунок із обстріляного ТЦ у Кременчуці
Наступна публікація