Коригував ракетні удари, щоб зірвати опалювальний сезон: СБУ затримала російського агента в Миколаєві

Агент РФ коригував ракетні удари ворога для зриву опалювального сезону на півдні України.

У Миколаєві правоохоронці затримали російського агента, який передавав ворогу геолокації підприємств теплопостачання у прифронтових районах.

Чоловіка затримали і повідомили йому про підозру в державній зраді, зазначили в СБУ.

Отримані координати загарбники планували використати для серії ракетно-артилерійських обстрілів по місту. У разі "успіху" окупанти обіцяли своєму поплічнику грошову винагороду.

Зрадником виявився мешканець обласного центру. Для виконання ворожих вказівок зловмисник здійснював фото-, відеофіксацію об’єктів з прив’язкою до місцевості, і передавав ці матеріали з детальним описом російському куратору.

У разі захоплення міста загарбники обіцяли йому "гарантії безпеки" від репресивних дій окупаційної адміністрації. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Україні російський агент намагався влаштуватися до полку “Азов”. Його в Києві затримали спецпризначенці СБУ.

Мапа війни за 19 вересня: росіяни затиснуті на Півдні і просяться у полон до ЗСУ

Читайте також: