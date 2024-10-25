Коригував ворожі удари й чекав на окупацію: на Дніпропетровщині СБУ затримала інформатора РФ (фото)

Служба безпеки України затримала чергового "ждуна" у Дніпропетровській області. Він збирав для ворога інформацію для коригування ракетно-дронових ударів по місту Синельникове у прифронтовій зоні та чекав на окупацію всієї області.

Про це повідомив Telegram-канал СБУ.

"Зловмисником виявився 30-річний місцевий безробітний, який потрапив до "уваги" окупантів через свої прокремлівські коментарі у месенджерах. Зокрема, у дописах він сподівався на "приєднання" області до складу РФ", – йдеться у повідомленні.

Фігурант обходив місцевість, де приховано фіксував місця зосередження підрозділів українських військ.

Згодом "ждуна" дистанційно завербував адміністратор російського Telegram-каналу, який контролює російська розвідка. Після цього фігурант почав збирати інформацію для підготовки нової серії повітряних ударів РФ по Синельниківському району.

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"Для виконання завдання ворога фігурант обходив місцевість, де приховано фіксував місця зосередження підрозділів українських військ. Одночасно зловмисник збирав дані та фотографував місцеві електропідстанції. Після розвідувальних вилазок інформатор відправляв зібрані дані російському куратору", – розповіли в СБУ.

Після викриття зрадника його затримали затримала за місцем проживання. Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон, у якому збереглось його листування з російським куратором.

Зловмисник збирав дані та фотографував місцеві електропідстанції

На підставі зібраних доказів протиправної діяльності з посібництва ворогу Сили оборони провели необхідні заходи для убезпечення пунктів базування особового складу та техніки.

На підставі зібраних доказів Сили оборони провели необхідні заходи для убезпечення пунктів базування особового складу та техніки.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у "несанкціонованому поширенні інформації про переміщення або розміщення ЗСУ та інших формувань, вчинене в умовах воєнного стану" (ч. 2 ст. 114-2 ККУ). Наразі зрадник перебуває під вартою. За скоєні злочини йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину в умовах воєнного стану

Нагадаємо, СБУ затримала ще двох коригувальників ФСБ у Харківській області. Вони збирали координати пунктів управління, укріпрайонів та вогневих позицій українських воїнів. Однією із інформаторок була 35-річна контрактниця Сил оборони України.

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