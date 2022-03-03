Користувачі VISA скаржаться на неможливість проведення транзакцій: що сталось

Користувачі VISA скаржаться на неможливість проведення транзакцій: що сталось

Компанія обізнана щодо технічних складностей й вже розв'язує проблему.

В Україні стався масштабний збій в роботі карток Visa. Користувачі скаржаться на неможливість проведення транзакцій.

Про це повідомила пресслужба Visa, пише РБК-Україна .

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Як відзначають у Visa, компанія обізнана щодо технічних складностей й вже розв'язує проблему. Водночас причину збою було встановлено й роботу сервісів деяких банків - відновлено.

"Visa обізнана про технічні складності з оплатами та переказами в низці банків України. Ми встановили причину збою і на поточний момент вже відновлено роботу сервісів більшості банків", - заявили у пресслужбі.

Раніше міністр фінансів закликав українців розраховуватись картками і не піддаватись на "панічний" курс валюти.