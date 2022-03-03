Корнієнко повідомив, що буде із зарплатами держслужбовців, які через війну змушені припинити роботу

Корнієнко повідомив, що буде із зарплатами держслужбовців, які через війну змушені припинити роботу

Корнієнко каже, що нині відкриті бої відбуваються на невеликих територіях України.

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів, що буде із заробітними платами держслужбовців, які через війну в Україну, розв'язану Росією, змушені тимчасово не виконувати свої обов'язки.

Про це Корнієнко повідомив під час телемарафону UAразом на телеканалі 1+1.

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"Поки що вся зарплата, яка стосувалася лютого, попри воєнний стан і тиждень війни, виплата залишається... Дякувати Богу, на дуже невеликій у відсотках частині території відбуваються відкриті бої, де не може працювати школа, держслужбовець, центр надання адмінпослуг. Але, я думаю, держава буде свої соціальні гарантії виконувати і найближчим часом будемо розуміти в яких форматах і обсягах", - сказав Корнієнко.

Корнієнко нагадав заяву голови Мінфіну, який запевнив, що в України не має підстав для хвилювань: "У нас досить стабільний рівень стабільності макроекономічної так званої, як для такої ситуації складної, в якій ми перебуваємо".