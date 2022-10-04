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Коробка з вирваними зубами, дроти з мотузками: слідчі знайшли жахливу катівню на Харківщині (відео)

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Коробка з вирваними зубами, дроти з мотузками: слідчі знайшли жахливу катівню на Харківщині (відео)

Фото: начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов

Сусіди постійно чули звідти крики. 

Після деокупації Харківської області в селі Піски-Радьківські слідчі знайшли жахливу катівню, де утримували полонених - місцевих мешканців, АТОвців та полонених з ЗСУ.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

"До поліції надходять заяви про колаборантів, злочини армії РФ, а також свідчення місцевих жителів. Після звільнення села Піски-Радьківські до поліції звернулись місцеві мешканці, що в підвалі одного з домів утримували полонених - місцевих мешканців, АТОвців та полонених з ЗСУ", - написав Сергій Болвінов та виклав відео з місця події.

За його словами, на даний момент поліції точно відомо про катування (закопування та викопування в землю заживо, застосування противогазу з тліючою ганчіркою).

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Також в катівні правоохоронці виявили фалоімітатор, коробку з вирваними зубними протезами, дроти з мотузками і лист з опитуванням одного з чоловіків, які там перебували. 

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Поліції відомі дані військовослужбовців, над якими знущались росіяни. 

"Слідчі та прокурори працюють над встановленням усіх фактів, які відбулися у цій катівні. Правосуддя знайде кожного винного", - додав начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області.

Нагадаємо, у звільненому від російських окупантів селі Липці на Харківщині виявили ще одну катівню росіян (фото).

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Дата публікації
Перегляди
624
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