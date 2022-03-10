Коростень обстріляли літаки з аеродрому РБ, загинуло двоє білорусів

Білоруси зупинилися у Коростені на тимчасову зупинку.

У ніч проти 10 березня російська авіація, яка злетіла з білоруських аеродромів, обстріляла місто Коростень у Житомирській області. Під час обстрілу загинули одна людина і двоє отримали несумісні з життям опіки, фактично теж загинули.

Про це під час брифінгу 10 березня повідомив мер Коростеня Володимир Москаленко.

За його мера, серед загиблих - двоє громадян Білорусі, які тимчасово зупинилися у Коростені.

"В 00:00 годин почався дуже важкий обстріл території міста Коростеня і, зокрема, території, де ми з вами перебуваємо. Результати обстрілу з літаків ви можете побачити: фактично зруйновані всі приміщення. На жаль, є загиблий, два чоловіка у лікарні з дуже значними опіками, які не сумісні з життям, тому фактично троє загиблих людей.

Два з них – білоруси, які машинами стояли тут, попросилися на період, поки будуть виїжджати. І вони не знали, що якраз з білоруських аеродромів вилетять російські літаки і будуть бомбить місто Коростень", - сказав він.

Також, додав мера міста, бомби впали на вулицю Полякової, це недалеко від цього місця, і на вулицю Кемського, 58, де знаходиться РЕМ.