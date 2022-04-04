Коростенський район звільнили від окупантів, але населені пункти заміновані

Розмінування триватиме не один день.

Коростенський район у Житомирській області повністю звільнений від окупантів країни-агресорки Росії.

Про це розповів командир батальйону тероборони Коростенського району Олексій Абдурахманов, повідомили у районній державній адміністрації.

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"Вчора (3 квітня — Ред.) бійці нашого батальйону територіальної оборони провели зачистку населених пунктів Грезля та Радча. На цьому Коростенський район вже звільнений. Створені гуманітарні коридори для надання допомоги населеним пунктам, які були під окупацією", – розповів Олексій Абдурахманов.

Втім, він просить дотримуватися заходів безпеки і радить поки не повертатися до домівок мешканців цих населених пунктів. За його словами, на території регіону багато замінувань. Наразі фахівці працюють над розмінуванням місцевості, але це "триватиме не один день".

"Таких фактів, як у Бучі та Ірпені, нами на даний час не зафіксовано. Але росіяни усе позаміновували, включаючи населені пункти, і покинуті приватні помешкання також заміновані", - повідомив Олексій Абдурахманов.

Як повідомлялося, військові знищили лише на 50 кілометрах Житомирської траси незліченну кількість ворожої техніки. На трасі з Києва у бік Макарова не порахувати кількості покинутого російського брухту. Чого тут лише немає - новітні російські бронеавтомобілі "Тигр", зенітні установки "Шилка, БМП, і спалені танки.

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