Коротка повітряна тривога: у ЗСУ розповіли, яка була загроза

Йдеться про коротку повітряну тривогу, яку оголосили вдень 29 листопада, проте зовсім швидко дали відбій.

Під час крайньої масштабної повітряної тривоги, яка лунала вдень 29 листопада, була реальна загроза ракетного удару по українських містах.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у вівторок, 29 листопада.

"Повітряна тривога може бути оголошена у багатьох випадках. Сьогодні була загроза ракетного удару наземним озброєнням", – сказав Юрій Ігнат.

Також читайте У НАТО попередили, що Росія продовжить нищити українську інфраструктуру

Нагадаємо, під час оголошеної масштабної тривоги в Україні "почервоніли" всі регіони, окрім окупованого Криму.

Зауважимо, що цього ж дня аналітики американського Інституту вивчення війни попередили, що окупанти готуються завдати нових ракетних ударів по Україні найближчим часом. Про це попереджала і українська влада, зокрема голова фракції Слуга народу Давид Арахамія та президент Володимир Зеленський.

Читайте також: