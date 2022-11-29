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Коротка повітряна тривога: у ЗСУ розповіли, яка була загроза

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
16к
Час на прочитання
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Коротка повітряна тривога: у ЗСУ розповіли, яка була загроза

Фото: ТСН.ua

Йдеться про коротку повітряну тривогу, яку оголосили вдень 29 листопада, проте зовсім швидко дали відбій.

Під час крайньої масштабної повітряної тривоги, яка лунала вдень 29 листопада, була реальна загроза ракетного удару по українських містах.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у вівторок, 29 листопада. 

"Повітряна тривога може бути оголошена у багатьох випадках. Сьогодні була загроза ракетного удару наземним озброєнням", – сказав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, під час оголошеної масштабної тривоги в Україні "почервоніли" всі регіони, окрім окупованого Криму.

Зауважимо, що цього ж дня аналітики американського Інституту вивчення війни попередили, що окупанти готуються завдати нових ракетних ударів по Україні найближчим часом. Про це попереджала і українська влада, зокрема голова фракції Слуга народу Давид Арахамія та президент Володимир Зеленський.

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