Фіктивні бойові виплати: що відомо про новий скандал у 155-й бригаді

Навколо 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської у травні 2025 року розгорівся новий скандал / © ТСН.ua

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Навколо 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської у травні 2025 року розгорівся новий скандал, пов’язаний з корупцією та фіктивними «бойовими» виплатами.

Зокрема, викриття корупції у бригаді призвело до нової хвилі масових самовільних залишень частин (СЗЧ), з якою бригада раніше уже стикалася.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію станом на 20 травня.

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«Фіктивні бойові» та корупційні схеми

На початку травня правоохоронці затримали на Донеччині командира батальйону однієї з бригад ЗСУ, який заробляв на вигаданих «бойових» виплатах.

Чоловіка підозрюють у вимаганні по 40 тисяч гривень від підлеглих в обмін на фіктивні нарахування надбавок за участь у бойових діях, інформує Державне бюро розслідувань.

Зокрема, командир погрожував тим, хто відмовлявся платити, переведенням у піхоту та відправленням «на нуль».

За інформацією правоохоронців, за березень 2025 року посадовець отримав майже один мільйон гривень готівкою за фіктивні виплати. Стільки ж планував отримати й за квітень, проте його затримали під час отримання «хабара».

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Видання «Українська правда» з’ясувало, що підозрюваним є командир батальйону безпілотних систем підполковник Святослав Шумський.

«Шумський сказав, що з погодженої комбригом „сотки“ треба буде віддавати 40 тисяч гривень: 20 — на потреби батальйону, а ще 20 — „нагору“. Ми запитали, чи проходитимуть ці кошти через офіційну банку підрозділу, куди ми й раніше робили добровільні внески. Кожен солдат міг звернутися до штабу і попросити звіт про використання своїх грошей», — розповів один із військовослужбовців бригади.

Також він додав, що дані про внески записуватимуться в зошит, і наголосив, що «40 тисяч треба буде віддавати налом».

«Які закупки зараз роблять готівкою? Одразу стало очевидно, що гроші в батальйоні не залишатимуться, — розповів військовий.

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Також у матеріалі йдеться про ймовірну причетність командира бригади Тараса Максімова до корупційної схеми. Проте, за даними журналістів, його участь у цьому не доведена, наразі тривають слідчі дії.

Що кажуть у ЗСУ

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий у відповідь на запит УП повідомив про призначення додаткової службової перевірки в 155-й окремій механізованій бригаді.

Михайло Драпатий / © Вікіпедія

«Після публікації матеріалу в „Українській правді“ я призначив додаткову службову перевірку оприлюднених журналістами фактів», — зазначив Драпатий.

Також він наголосив, що буде «жорстка розправа» з усіма, хто займається корупцією та знущається з побратимів.

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«Я чекаю на результати всіх перевірок і того, що встановить слідство. Розслідування ДБР ще триває. Командування угруповання військ повністю сприяє викриттю всіх причетних до поборів. Хочу наголосити всім, хто влаштовує подібні схеми: грабує власну бригаду, знущається з побратимів, наживається на крові. Розправа буде жорсткою», — йдеться у відповіді командувача Сухопутних військ ЗСУ.

ОК «Захід» узялося за розслідування»

Командувач ОК «Захід» бригадний генерал Володимир Шведюк повідомив виданню «Українська правда», що у 155-й бригаді триває службове розслідування.

Володимир Шведюк / © АрміяInform

«Нещодавні факти, що стосуються можливих правопорушень з боку окремих посадових осіб усередині частини, стали підставою для призначення мною службового розслідування. До бригади направлено спеціальну групу з числа найбільш досвідчених офіцерів ОК „Захід“. Ми принципово й неупереджено налаштовані з’ясувати всі обставини та встановити всі деталі правопорушення», — йдеться у заяві бригадного генерала.

Також він зазначив, що результати розслідування передадуть до правоохоронних органів.

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Водночас Шведюк підтримав позицію командувача Сухопутних військ генерал-майора Михайла Драпатого та заявив, що винні обов’язково нестимуть повну відповідальність за скоєне.

«Незалежно від посад, звань чи минулих заслуг усі, хто порушив закон, нестимуть за це повну відповідальність. Оперативне командування „Захід“ — це не просто орган управління. Це бойове братерство. Тут немає місця безвідповідальності чи дрібним корисливим інтересам. Ми всі тут для одного: захистити Україну і нищити ворога», — зазначив командувач ОК «Захід».

Масове СЗЧ: друга хвиля

У розслідуванні УП також йшлося про понад 1,2 тисячі випадків самовільного залишення частин від початку 2025 року та недостатнє забезпечення підрозділів бригади.

Варто зауважити, що в січні 2025 року 155-та бригада вже потрапляла у скандал із масовим СЗЧ. Окрім того, військові мали проблеми із критично важливим обладнанням.

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Тоді йшлося про СЗЧ близько 1,7 тисячі військових після навчань за кордоном.

Зокрема, частина військових втекла ще під час навчань у Франції — за різними джерелами, від 48 до понад 50 осіб.

Нагадаємо, після затримання підполковника Святослава Шумського Тарас Максімов закликав повідомляти про корупцію.

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