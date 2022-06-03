Кошовий вперше розповів, навіщо зустрічався з Зеленським на Банковій під час війни

Керівник студії "Квартал 95" Євген Кошовий зізнався, що під час війни мав зустріч з президентом України та близьким другом Володимиром Зеленським.

Євген Кошовий розповів, що їхня зустріч з Володимиром Зеленським відбулася після повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

За словами Кошового, він разом з іншим актором "Кварталу 95" Олександром Пікаловим, на початку квітня приїжджали до президента на Банкову. Тоді, пригадує Євген, він ще здивувався великій кількості журналістів в адміністрації президента. Пізніше Кошовий дізнався, що в цей день до Зеленського приїжджав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон:

"Приїхали просто, щоб підтримати його. У нього було 15-20 хвилин. Було багато журналістів, вже потім дізналися, що в цей час приїхав Борис Джонсон. Ми зустрілися з Андрієм Борисовичем, з Володимиром Олександровичем, трошки поспілкувалися, запитали у них. Я йому показав трохи мемів "Я вам сейчас карту покажу, 4 токи". Там було те, що він не бачив. Я йому покидав. Хтось у Facebook надсилає, я йому пересилаю. Так, трошки розрядили обстановку. Я думаю, що не ми його приїхали підтримати, а після зустрічі було таке відчуття, що він нас підтримав. Вийшли з ейфорією, каже: "Так, все, давайте, мені потрібно працювати", - розповів Кошовий в інтерв'ю "Українській правді".

Кошовий та Зеленський товаришують протягом 17 рокыв / Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Кошовий зізнався, що після зустрічі вони з президентом зробили фото на пам'ять, втім актор світлину не оприлюднює – береже до перемоги.

Також Євген поділився, у якому стані зараз перебуває Володимир Зеленський:

"Він в стані військовому. Він зібраний. Він мабуть мені бреше, що він спить. Каже, що спить. Таке відчуття, що він цілодобово в медіапросторі, або десь на зустрічі з генералами, або з військовими, тому я не знаю, скільки годин він може спати", - сказав артист.

Євген Кошовий та Володимир Зеленський

Він додав, що якби знав про те, які виклики чекають на Володимира Зеленського за часи його президентства, то однаково не став би відмовляти його йти в політику:

"Навіть якби я його відмовляв, знаючи Володимира Олександровича, він би не відмовився, тому що ти бачиш, 2019 рік, з цією навалою критики і всього іншого, те, що було на нього вилито. Потім прийшов ковід, а потім повномасштабне вторгнення. Ніхто не очікував цього. Я думаю, якби він знав, я не думаю, що він би відмовився. Мабуть, я б його не відмовляв. Тому що це було його рішення", - пояснив Кошовий.

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