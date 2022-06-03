Кошовий вперше розповів, навіщо зустрічався з Зеленським на Банковій під час війни

Керівник студії "Квартал 95" Євген Кошовий зізнався, що під час війни мав зустріч з президентом України та близьким другом Володимиром Зеленським.
Євген Кошовий розповів, що їхня зустріч з Володимиром Зеленським відбулася після повномасштабного вторгнення Росії на територію України.
За словами Кошового, він разом з іншим актором "Кварталу 95" Олександром Пікаловим, на початку квітня приїжджали до президента на Банкову. Тоді, пригадує Євген, він ще здивувався великій кількості журналістів в адміністрації президента. Пізніше Кошовий дізнався, що в цей день до Зеленського приїжджав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон:
"Приїхали просто, щоб підтримати його. У нього було 15-20 хвилин. Було багато журналістів, вже потім дізналися, що в цей час приїхав Борис Джонсон. Ми зустрілися з Андрієм Борисовичем, з Володимиром Олександровичем, трошки поспілкувалися, запитали у них. Я йому показав трохи мемів "Я вам сейчас карту покажу, 4 токи". Там було те, що він не бачив. Я йому покидав. Хтось у Facebook надсилає, я йому пересилаю. Так, трошки розрядили обстановку. Я думаю, що не ми його приїхали підтримати, а після зустрічі було таке відчуття, що він нас підтримав. Вийшли з ейфорією, каже: "Так, все, давайте, мені потрібно працювати", - розповів Кошовий в інтерв'ю "Українській правді".
Кошовий зізнався, що після зустрічі вони з президентом зробили фото на пам'ять, втім актор світлину не оприлюднює – береже до перемоги.
Також Євген поділився, у якому стані зараз перебуває Володимир Зеленський:
"Він в стані військовому. Він зібраний. Він мабуть мені бреше, що він спить. Каже, що спить. Таке відчуття, що він цілодобово в медіапросторі, або десь на зустрічі з генералами, або з військовими, тому я не знаю, скільки годин він може спати", - сказав артист.
Він додав, що якби знав про те, які виклики чекають на Володимира Зеленського за часи його президентства, то однаково не став би відмовляти його йти в політику:
"Навіть якби я його відмовляв, знаючи Володимира Олександровича, він би не відмовився, тому що ти бачиш, 2019 рік, з цією навалою критики і всього іншого, те, що було на нього вилито. Потім прийшов ковід, а потім повномасштабне вторгнення. Ніхто не очікував цього. Я думаю, якби він знав, я не думаю, що він би відмовився. Мабуть, я б його не відмовляв. Тому що це було його рішення", - пояснив Кошовий.
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